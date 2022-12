Stand: 21.12.2022 13:14 Uhr Polizei-Razzia gegen illegalen CBD-Handel

Drogenfahnder und -fahnderinnen der Hamburger Polizei sind am Mittwoch gegen den illegalen CBD-Handel vorgegangen. CBD-Produkte bestehen aus Marihuana und sind nicht erlaubt, wenn sie unverarbeitete Pflanzenprodukte enthalten. Am Morgen durchsuchten Polizisten und Polizistinnen einen Kiosk und Geschäftsräume in Eilbek, Eimsbüttel und Hammerbrook. Dort sollen im großen Stil illegale CBD-Produkte verkauft worden sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.12.2022 | 13:00 Uhr