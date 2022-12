Polizei-Kontrolle in Hamburg: Mehrere Autofahrer unter Drogen Stand: 11.12.2022 15:27 Uhr Bei einer Verkehrskontrolle an der Cuxhavener Straße in Harburg hat die Hamburger Polizei am Samstagabend gleich mehrere Autofahrer gestoppt, die unter Drogen am Steuer saßen. Auch sonst hatten die Verkehrspolizisten einiges zu beanstanden.

In einem Wagen stoppten die Beamten drei Georgier, die elf Flaschen Schnaps, 50 Schachteln Zigaretten und diverse Elektrogeräte dabei hatten. Das mutmaßliche Diebesgut wurde beschlagnahmt, beim Fahrer schlug außerdem ein Drogen-Schnelltest auf Cannabis, Kokain und Amphetamine an. Die beiden anderen Männer hielten sich illegal in Deutschland auf.

Ein 40-jähriger Autofahrer wendete kurz vor der Polizeikontrolle und konnte nach kurzer Verfolgung gestoppt werden, er hatte offenbar Kokain konsumiert. Und ein 22-Jähriger scheiterte bei einem Fahrtüchtigkeitstest - auch er hatte Betäubungsmittel genommen.

Einige offenbar unter Drogen, aber keiner betrunken

Besonders auffällig: Während von insgesamt rund 90 kontrollierten Autofahreren gleich vier offensichtlich unter Drogen standen, wurde in Harburg kein einziger Fahrer gestoppt, der betrunken am Steuer saß.

