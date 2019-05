Stand: 01.05.2019 19:21 Uhr

Polizei-Großaufgebot bei linken Demos

Mehrere Tausend Menschen sind heute in Hamburg dem Aufruf linksextremer Gruppen gefolgt und am 1. Mai auf die Straße gegangen. Begleitet von einem Großaufgebot der Polizei ziehen zur Stunde mehr als 2.000 Teilnehmer der "Revolutionäre 1. Mai"-Demo unter dem Motto "Gemeinsam gegen Ausbeutung in die revolutionäre Offensive" vom Bahnhof Sternschanze zur Lenz-Siedlung in Eimsbüttel. Mehrere Hundertschaften der Polizei begleiten die Teilnehmer, der Start verlief friedlich. Zu der Demo hatte der vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau Hamburg aufgerufen.

Friedlicher Zug von Ottensen in die Schanze

Bei einer früheren Demonstration der "Antifa Altona Ost" waren am Nachmittag nach Polizeiangaben 2.000 Menschen von Ottensen aus ins Schanzenviertel gezogen - ebenfalls begleitet von einem Großaufgebot der Polizei, an dem auch Beamte aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und von der Bundespolizei beteiligt waren. Wasserwerfer standen bereit, die Stimmung blieb dort aber entspannt und friedlich.

Allerdings gab es gegen 16 Uhr einen Unfall mit drei leichtverletzten Personen auf der Stresemannstraße. Ein Einsatzfahrzeug der Polizei, der sich auf dem Weg zur Demonstration befand, krachte mit einem Fiat 500 zusammen. Die beiden Polizisten sowie die Fahrerin des Fiats wurden dabei leicht verletzt.

Viele 1.-Mai-Demos in Hamburg unterwegs







Bengalos in Harburg

Bei einer Kundgebung in Harburg hatte es am Nachmittag kleinere Ausschreitungen gegeben. Dort hatten etwa 400 Menschen an der "Antiautoritären 1.-Mai-Demonstration" teilgenommen. Unter dem Motto "Mach das mal anders" zogen die Teilnehmer durch die Straßen. Einige von ihnen vermummten sich, zündeten Bengalos und Silvesterraketen. Einige dieser Geschosse trafen das Cinemaxx-Kino - es gingen Scheiben zu Bruch und ein Werbebanner fing Feuer.

1. Mai: Kino in Harburg beschädigt







DGB-Demo mit 7.000 Teilnehmern

Bereits am Vormittag hatten 7.000 Menschen für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Bei der traditionellen Demonstration der Gewerkschaften zum 1. Mai zogen sie vom Bahnhof Dammtor nach Eimsbüttel. Jahrelang hatte es rund um den 1. Mai Krawalle in Hamburg gegeben - vor allem im Schanzenviertel. In den vergangenen Jahren ist es aber ruhiger geworden.

