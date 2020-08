Stand: 13.08.2020 17:40 Uhr - NDR 90,3

Polizei-Appell: Nicht mit Auto zu Elbstrand und Badeseen

Vor dem kommenden Wochenende mit hochsommerlichen Temperaturen hat die Hamburger Polizei an Autofahrerinnen und Autofahrer in der Hansestadt appelliert, ihren Wagen auf dem Weg zur Elbe und zu den Badeseen diesmal stehen zu lassen. "Nutzen Sie stattdessen bevorzugt die Öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrrad", hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Am vergangenen Wochenende hatten zugeparkte Straßen für erhebliche Probleme bei Polizei und Feuerwehr gesorgt.

Verstopfte Zufahrtsstraßen

Am Falkensteiner Ufer drohte ein 19-Jähriger zu ertrinken, doch der Rettungswagen steckte auf dem Hin- und Rückweg fest, weil Strandbesucherinnen und - besucher die Zufahrtsstraßen verstopften. Auch an der Dove Elbe kam es zu hektischen Szenen: Die Freiwillige Feuerwehr Allermöhe-Billwerder musste sich vom Dienst abmelden, weil die kleine Deichstraße zugestellt war. Auch der VHH-Bus kam nicht mehr durch.

Appell: Rettungswege nicht zuparken

Das soll sich am kommenden Wochenende nicht wiederholen. Die Polizei kündigte an, den Anreiseverkehr an die Badeseen und den Elbstrand besonders im Blick zu haben. Bereits am vergangenen Wochenende waren Hunderte Autofahrerinnen und Autofahrer wieder weggeschickt worden. Es werde diesmal auch rigoros abgeschleppt, sagte ein Polizeisprecher NDR 90,3. Wer auf das Auto nicht verzichten wolle oder könne, sollte unbedingt ausreichend Platz für Rettungswagen und Busse lassen.

