Podcast "Feel Hamburg" mit Top Male Model Alpha Dia

Seine Geschichte klingt wie ein modernes Märchen: Kindheit im Senegal, mit elf Jahren Ankunft in Hamburg-Eidelstedt: Schule, Fußball, Job als Barkeeper auf der Reeperbahn, dort von dem Fotografen Christian Bendel für den Laufsteg entdeckt. Und heute, laut FAZ, erfolgreichstes Male Model Deutschlands - Alpha Dia. Bei Feel Hamburg geht es nicht nur um das Model Business. Der attraktive Hamburger erzählt auch von seiner Jugend zwischen Bolzplatz und Schule und wie er mit seiner Stiftung, der Alpha Dia Foundation, jungen Menschen im Senegal hilft.

Feel Hamburg: Alpha Dia - Male Model Sendung: Feel Hamburg | 09.02.2022 | 05:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 43 Min | Verfügbar bis 09.02.2023 Daniel Kaiser spricht mit Top Model Alpha Dia, der als 11-Jähriger vom Senegal nach Hamburg kam und eine Traumkarriere macht.

Vom Senegal über Eidelstedt auf den Laufsteg

Alpha Dia ist regelmäßig auf den Titelseiten der renommiertesten Modezeitschriften zu sehen: Cosmopolitan, Vogue etc. und läuft für die bekanntesten Modemarken. Das bedeutet natürlich auch, dass er seine Freunde und Familie nicht mehr so häufig besuchen kann, wie er es gerne täte, denn für seinen Beruf ist er auf der ganzen Welt unterwegs. Gerade kommt er aus Bremen, wo er ein Fotoshooting für BOSS gemacht hat und dann geht es schon wieder nach New York. Auf die Frage, wo er sich bei aller Reiserei am meisten zuhause fühle, antwortet Alpha ganz spontan: "Marmor, Stein und Eidelstedt, das ist der Ort, wo ich mich am allerbesten auskenne."

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Die aktuelle Folge von "Feel Hamburg" können Sie auch jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei NDR 90,3 hören.

