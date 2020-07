Stand: 28.07.2020 16:56 Uhr - NDR 90,3

Ploß soll Hamburger CDU aus der Krise führen

Die Hamburger CDU stellt sich personell neu auf: Roland Heintze wird nicht erneut als Landesvorsitzender kandidieren. Er werde bei einem für den 26. September geplanten Landesparteitag den Bundestagsabgeordneten Christoph Ploß als Nachfolger vorschlagen, sagte Heintze am Dienstag.

Ploß werde zuvor einen "Masterplan 2025" vorlegen, wie die Partei nach ihrem desaströsen Abschneiden bei der Bürgerschaftswahl im Februar dieses Jahres wieder Sichtbarkeit, inhaltliches Profil und Kampagnenfähigkeit erhalten solle. Zudem wolle der 35-Jährige Vorsitzende des Kreisverbands Nord einen Prozess anstoßen, der in ein neues Grundsatzprogramm der Hamburger CDU münden werde.

Ploß: "Kommunikation in die 2020er Jahre führen" Hamburg Journal - 28.07.2020 19:30 Uhr Christoph Ploß will Chef der Hamburger CDU werden. Mit einem Team wolle er herausarbeiten, wie Hamburg im Jahr 2030 aussehen soll.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ploß kündigt Kandidatur an

"Ich bin bereit, als Landesvorsitzender der CDU Hamburg zu kandidieren", sagte Ploß. Er kündigte an, die CDU inhaltlich mit den Schwerpunkten Innere Sicherheit, Bildung und Wirtschaft neu aufzustellen. Bei der Inneren Sicherheit gehe es ihm darum, "wie Hamburg zur sichersten Großstadt Deutschlands werden kann". Die CDU stehe zu den Sicherheitskräften. Auch der Hafen sei beim jetzigen rot-grünen Senat in schlechten Händen. Ploß bemängelt "Schlick, der nicht aus der Elbe entfernt wird, dass die Preise weiter steigen und der Hafen immer mehr abgehängt wird". Aber auch Tierschutz und Umwelt sollen eine größere Rolle spielen bei der "Kümmerer-Partei CDU", wie Ploß sie nennt.

Unterstützung von Fraktionschef Thering

Unterstützung erhielt Ploß auch von Fraktionschef Dennis Thering. "Christoph Ploß und ich arbeiten seit vielen Jahren sehr gut und vertrauensvoll zusammen. Er ist unglaublich engagiert und wird der Hamburger CDU neue Impulse verleihen", erklärte er. Thering hatte die Fraktionsführung im März übernommen. Ploß ist Landesvize und Vorsitzender des Kreisverbands Nord. Seit 2017 sitzt er als direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag.

Ploß will neuer CDU-Chef in Hamburg werden NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 28.07.2020 13:00 Uhr Autor/in: Kristine Jansen Personelle Neuaufstellung bei der Hamburger CDU: Christoph Ploß will der neue Landesvorsitzende werden. Kristine Jansen berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bürgerschaftswahl: CDU nur noch bei 11,2 Prozent

Bei der Wahl am 23. Februar hatte die Hamburger CDU mit nur noch 11,2 Prozent der Stimmen ihr drittes historisch schlechtestes Ergebnis in Folge eingefahren. Danach war Kritik am Spitzenkandidaten, dem Altonaer Bundestagsabgeordneten Marcus Weinberg, aber auch an Heintze und der Ruf nach personeller Erneuerung laut geworden.

Als Grund für seinen Rückzug vom Parteivorsitz nannte Heintze berufliche Gründe. Allerdings könne er sich vorstellen, auch dem neuen Landesvorstand noch als Schatzmeister anzugehören, sagte er. Der 47-Jährige ist geschäftsführender Gesellschafter einer PR-Agentur. Er hatte den CDU-Landesvorsitz nach der Wahlschlappe 2015 von Weinberg übernommen.

TV-Tipp: Mehr zu diesem Thema sehen Sie auch heute Abend ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal des NDR Fernsehens.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.07.2020 | 13:00 Uhr