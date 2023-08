Stand: 28.08.2023 17:15 Uhr Planten un Blomen: Wasserlichtkonzerte enden früher als geplant

Die Wasserlichtkonzerte im Park Planten un Blomen enden in diesem Jahr vorzeitig. Am Sonntag sind sie vorerst zum letzten Mal zu sehen. Danach wird das Wasser abgelassen - einen Monat früher als für die Winterpause geplant. Grund ist ein größeres Leck in der Nähe des Parksees, das im laufenden Betrieb nicht repariert werden kann.

