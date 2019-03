Stand: 05.03.2019 17:47 Uhr

Pläne für Wohnquartier Hafenbahnpark vorgestellt

Innenstadtnah, modern und öffentlich gefördert: Am Dienstag hat Hamburgs städtisches Unternehmen fördern und wohnen die Pläne für ein neues Wohnquartier vorgestellt. Rund 100 Millionen Euro will fördern und wohnen in das Quartier Hafenbahnpark zwischen Veddel und Wilhelmsburg investieren. Etwa 1.000 Menschen sollen dort später Platz finden. "Wir sind ganz stolz auf dieses neue Projekt", sagte Arne Nilsson, Chef von fördern und wohnen. Man wolle 350 Wohnungen bauen, in unmittelbarer Nähe der S-Bahnstation Veddel.

Siegerentwurf kommt aus Berlin

Für das circa 1,5 Hektar große Grundstück, das fördern und wohnen gehört, wurde ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Ziel war es laut dem Unternehmen, sowohl für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner als auch für die Menschen in der Nachbarschaft ein angenehmes Wohn- und Lebensumfeld zu schaffen. Der Siegerentwurf kommt vom Berliner Architekturbüro LIN Architekten Urbanisten.

Mietskasernen werden nach und nach abgerissen

Noch stehen an der Stelle Mietskasernen aus den 1970er-Jahren, die nach und nach abgerissen werden sollen. Die etwa 250 Menschen, die dort jetzt leben, ziehen dann auch in die insgesamt 16 Neubauten ein. Nur ein Fünftel der Wohnungen ist frei finanziert, der Rest öffentlich gefördert. Gedacht seien sie für Menschen, die es auf dem Hamburger Wohnungsmarkt besonders schwer haben, so Nilsson. Das seien etwa Senioren, Menschen mit Behinderungen oder Menschen die aus anderen Ländern nach Hamburg gekommen seien und hier eine langfristige Perspektive hätten.

Besondere Unterstützung für Obdachlose

Und auch Obdachlose sollen hier ein neues Zuhause finden. Für diese Menschen biete fördern und wohnen neben dem Mietvertrag soziale Dienstleistungen, um die Mietverhältnisse stabil zu halten.

Baubeginn für das neue Quartier Hafenbahnpark soll 2020 sein, Fertigstellung vier Jahre später.

