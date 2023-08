Stand: 30.08.2023 12:43 Uhr Pläne für Neubau des Hygieneinstituts vorgestellt

Weil das Hamburger Instituts für Hygiene und Umwelt im ehemaligen Kinderkrankenhaus in Rothenburgsort mittlerweile zu klein für die Ansprüche ist, soll es in einen Neubau im Gewerbequartier Billebogen ziehen. Am Mittwoch wurde der Entwurf vorgestellt, der ein Laborgebäude mit allen Sicherheitsstandards vorsieht, dazu Büros, ein Hygiene-Museum, eine Impfstelle und ein Café - insgesamt rund 43.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Der Umzug soll nicht vor Ende 2028 stattfinden, die Kosten wurden nicht genannt.

