Stand: 23.01.2023 15:00 Uhr Pkw gerät in Elbtunnelröhre in Brand

Im Hamburger Elbtunnel ist am Montagnachmittag in der ersten Röhre in Richtung Norden ein Pkw in Brand geraten. Der Tunnel musste daraufhin vorübergehend in beide Richtungen komplett gesperrt, damit die Einsatzkräfte an die Unfallstelle gelangen konnten. Das Auto konnte schnell gelöscht und zumindest die Sperrung im Anschluss wieder aufgehoben werden.

