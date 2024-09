Pistensanierung am Hamburger Flughafen: Wo es jetzt lauter wird Stand: 09.09.2024 06:23 Uhr Von heute an wird es lauter in Alsterdorf und Norderstedt: Bis zum 23. September starten und landen alle Flugzeuge über diese Gebiete, weil am Hamburger Flughafen gearbeitet wird.

Die Pisten in gutem Zustand zu halten habe höchste Priorität, heißt es vom Airport. Die Bahnen müssten deshalb regelmäßig gewartet und instand gesetzt werden. In diesem Fall ist die Start- und Landebahn 05/23 dran. Das heißt für Niendorf und Langenhorn mehr Ruhe, in Alsterdorf und Norderstedt wird es dagegen lauter.

"Wir beseitigen zum Beispiel den Gummiabrieb auf der Piste, dort wo die Maschinen aufsetzen. Wir spülen die Sielleitungen, erneuern die Markierungen und nehmen die sogenannte Startbahnbefeuerung, also die Elektrik, unter die Lupe", erklärte Martin Borstelmann, Projektleiter Tiefbau am Hamburg Airport.

Auch Rollweg-Arbeiten startet

Außerdem werde die Zeit der Pistensperrung genutzt, um rund 900 Meter der obersten Deckschicht des Rollwegs D1, der parallel zur Start- und Landebahn verläuft, zu erneuern. Auf diesem Weg rollen die Flugzeuge nach der Landung zum Vorfeld und vor dem Abflug zum Startpunkt auf der Piste. Diese Arbeiten werden sich bis Ende September ziehen. Auf den Flugbetrieb haben die Rollweg-Arbeiten laut Airport aber keine spürbaren Auswirkungen.

