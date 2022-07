Pinkbus: Fahrer fährt Schlangenlinien, Fahrgast ruft Polizei Auf einer Reisebus-Fahrt nach Hamburg haben in der Nacht zum Sonntag mehrere Reisende eine regelrechte Horror-Fahrt erlebt. Der Busfahrer war nach Aussage der Reisenden in Schlangenlinien über die Autobahn 24 gefahren. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren gegen den Mann.

20 Fahrgäste sind mit dem Schrecken davongekommen. Sie waren in der Nacht zum Sonntag mit einem Reisebus von Berlin nach Hamburg gefahren. Unterwegs kam der Schock. Im Gespräch mit NDR 90,3 sagte einer der Reisenden, der Busfahrer sei in Schlangenlinien über mehrere Autobahn-Spuren gefahren und habe andere Autos auf der Überholspur abgedrängt. Der Fahrgast rief die Polizei.

AUDIO: Pinkbusfahrer fährt laut Fahrgästen Schlangenlinien (1 Min) Pinkbusfahrer fährt laut Fahrgästen Schlangenlinien (1 Min)

Pausenzeiten systematisch missachtet?

Ab der Anschlussstelle Reinbek fuhr der Bus in einer Polizeieskorte zu einem Rastplatz nahe der Anschlussstelle Öjendorf. Ergegbnis der Kontrolle: Der Busfahrer stand nach Aussage der Polizei nicht unter Drogen- oder Alkholeinfluss, er war bereits seit sieben Stunden unterwegs und stark übermüdet. Als die Beamten die vorherigen Busfahrten auswerteten, bemerkten sie, dass ein anderer Fahrer sogar 24 Stunden lang gefahren war, mit lediglich drei Pausen. Auf NDR Nachfrage äußerte einer der Polizisten den Verdacht, das zuständige Unternehmen Pinkbus habe die Pausenzeiten möglicherweise systematisch missachtet oder es gebe in diesem Fall gesundheitliche Probleme. Eine Anfrage von NDR 90,3 am Sonntag an das Unternehmen Pinkbus zu dem Vorfall wurde bis zum Abend nicht beantwortet.

