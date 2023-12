Pilotprojekt: Wie Hamburg die Schulen digitalisiert Stand: 04.12.2023 11:44 Uhr Unterricht mit Laptop und Tablet - das ist auch in Hamburg noch längst keine Selbstverständlichkeit. An zwölf Hamburger Schulen aber ist digitaler Unterricht seit diesem Schuljahr inzwischen Alltag. Dort haben alle Schülerinnen und Schüler ein Tablet, mit dem sie arbeiten und lernen.

Schülerinnen und Schüler schauen sich digital in London um und beschreiben, wie man am besten von A nach B kommt. Oder sie nehmen auf ihren Ipads eine Kalendergeschichte von Johann Peter Hebel auf. Das sind nur zwei Unterrichts-Beispiele aus sechsten und siebten Klassen, die sich Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Montag in der Lessing-Schule in Hamburg-Wilstorf angeschaut hat.

Tablets von der Schule gestellt

Die Stadtteilschule gehört zu den ersten Schulen in Hamburg, in der alle Schülerinnen und Schüler ein Tablet haben - gestellt von der Schule. Das Modellprojekt soll dabei helfen herauszufinden, wie die Geräte am Sinnvollsten im Unterricht eingesetzt werden können und wie Digitalisierung mit Leben gefüllt werden kann.

Erst einmal ist das Projekt auf zwei Jahre begrenzt. Hamburg liegt nach Angaben der Schulbehörde bei der Digitalisierung der Schulen auf Platz zwei in Deutschland - hinter Spitzenreiter Bremen.

Insgesamt zwölf Schulen beim Pilotprojekt dabei

Bei den Projektschulen handelt es sich um sechs Grundschulen, vier Stadtteilschulen und zwei Gymnasien, verteilt über alle Bezirke und Sozialindizes. Sie sollen über ein leistungsfähiges flächendeckendes WLAN in allen Unterrichtsräumen verfügen und je nach Schulgröße zusätzliche Lehrer- und Lehrerinnenstunden erhalten.

