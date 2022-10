Pilotenstreik: 56 Eurowings-Flüge fallen in Hamburg aus Stand: 17.10.2022 08:31 Uhr Die meisten norddeutschen Bundesländer befinden sich in den Herbstferien - da legen Pilotinnen und Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings die Arbeit nieder. Von dem dreitägigen Ausstand ist vor allem Hamburg betroffen, heute fällt dort mehr als die Hälfte der Eurowings-Flüge aus.

Drei Tage lang wollen die Pilotinnen und Piloten von Eurowings streiken. Die Fluglinie veröffentlichte am Sonntag einen geänderten Flugplan, der die erwarteten Auswirkungen des 72-stündigen Streiks berücksichtigt. Demnach soll deutschlandweit zwar etwas mehr als die Hälfte der Passagiere trotz des Streiks ihre geplanten Ziele erreichen können. Heute würden mehr als 230 der rund 400 geplanten Flüge stattfinden, hieß es.

56 Flugausfälle am Hamburger Flughafen

In Hamburg ist ein Großteil der Flüge gestrichen worden. Es geht dabei um 30 Abflüge vom Hamburger Flughafen aus. Außerdem wurden 26 geplante Landungen gestrichen, wie dem Flugplan des Airports am Montagmorgen zu entnehmen war. Geplant waren je 47 Abflüge und Landungen von Eurowings-Fliegern.

Eine Sprecherin des Flughafens Hannover in Langenhagen bestätigte dem NDR am Sonntagabend, dass dort keine Eurowings-Flüge ausfallen. Die heutigen zwei Abflüge und drei Ankünfte in Hannover und die je zwei Abflüge und Ankünfte in Bremen sind bisher nicht vom Flugplan gestrichen worden. Alle Passagiere werden aber gebeten, sich vorab über den Status ihres Fluges auf der Eurowings-Homepage, der App oder bei ihrem Flughafen zu informieren. Schleswig-Holstein und Hamburg sind mitten in den Schulferien, in Niedersachsen haben die Herbstferien gerade begonnen.

Betroffen sind Flüge von Eurowings Deutschland

Die Lufthansa-Tochter hatte angekündigt, die Auswirkungen des Streiks so gering wie möglich zu halten. So würden etwa Flüge auf Partner-Airlines umgebucht, hieß es. Betroffen vom Streikaufruf der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sind laut Eurowings nur Flüge von Eurowings Deutschland, nicht die von der österreichischen Tochter Eurowings Europe sowie von Eurowings Discover, die von Frankfurt und München aus operiert. "Eurowings hat sich am Wochenende umfangreiche Unterstützung aus der Lufthansa Group sowie über weitere Airline-Partner gesichert." Zudem erwarte die Fluglinie, dass viele Pilotinnen und Piloten trotz des Streiks zum Dienst erscheinen.

Noch keine Flugpläne für Dienstag und Mittwoch

Auch am Dienstag und Mittwoch sollen mehr als die Hälfte der geplanten Flüge starten und landen, so die Fluglinie. Die Flugpläne würden veröffentlicht, sobald klar sei, wie viele Piloten trotz des Streikaufrufs arbeiten würden, so Eurowings. Enden soll der Ausstand der Piloten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen

Grund für den erneuten Streik ist das ihrer Ansicht nach unzureichende Angebot der Arbeitgeberseite zum Manteltarifvertrag, wie die Gewerkschaft erklärte. Die Verhandlungen seien erneut gescheitert. VC fordert eine Reduzierung der Arbeitsbelastung des Cockpit-Personals - die maximalen Flugdienstzeiten sollen begrenzt und die Ruhezeiten der Piloten und Pilotinnen verlängert werden. "Dieser Streik wäre nicht notwendig, wenn Eurowings mit uns auf Augenhöhe verhandeln würde", sagte VC-Sprecher Matthias Baier. Er warf dem Unternehmen vor, "auf Zeit spielen zu wollen". Die Angebote der Geschäftsführung seien "völlig unzureichend".

Eurowings-Geschäftsführer Kai Duve kritisierte dagegen am Wochenende, die Gewerkschaft zwinge Eurowings unausweichlich in eine Schrumpfung des deutschen Flugbetriebs und gefährde Arbeitsplätze - nicht nur im Cockpit. Man habe am Wochenende in internen Meetings sehr deutlich gemacht, dass das bisher angebotene Entlastungspaket für die Piloten die Grenze des wirtschaftlich Vertretbaren erreiche. "Entsprechend wird die VC mit ihrer unnachgiebigen Haltung kein noch besseres Angebot erstreiken, sondern mit ihrem Kurs nur zu erneuter Kundenenttäuschung und weiteren Millionenschäden beitragen." Der Streik sei unverhältnismäßig.

Eintägiger Streik Anfang Oktober mit Folgen

Am 6. Oktober waren bereits wegen der eintägigen Streikaktion rund die Hälfte von 500 geplanten Flüge ausgefallen - unter anderem von und nach Hamburg und Hannover. Bis zu 30.000 Fluggäste waren deutschlandweit von dem Ausstand betroffen gewesen.

Anfang September hatte bereits ein Pilotenstreik beim Mutterkonzern den Flugbetrieb der Lufthansa fast vollständig lahmgelegt. Dabei ging es um Lohnforderungen der VC, die aktuell nicht Gegenstand der Verhandlungen sind. Flüge von Eurowings waren damals nicht betroffen.

