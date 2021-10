Physik-Nobelpreis für Hamburger Klimaforscher Klaus Hasselmann Stand: 05.10.2021 12:55 Uhr Der gebürtige Hamburger Klaus Hasselmann teilt sich den Nobelpreis für Physik mit dem in den USA arbeitenden Japaner Syukuro Manabe und dem Italiener Giorgio Parisi. Sie werden unter anderem für das physikalische Modellieren des Klimas ausgezeichnet.

Klaus Hasselmann wurde 1931 in Hamburg geboren. Er war zunächst Professor und später Direktor des Instituts für Geophysik und Planetarische Physik an der Universität Hamburg. Nach mehreren Auslandsstationen übernahm er von 1975 bis November 1999 die Leitung des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg und war von 1988 bis 1999 wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg.

Grundlage für das Wissen über das Erdklima gelegt

Zusammen mit Manabe und Parisi wurde Hasselmann für "bahnbrechende Beiträge zu unserem Verständnis komplexer physikalischer Systeme" ausgezeichnet, wie das Nobelkomitee am Dienstag mitteilte. Man hätte mit der Forschung die Grundlage für das Wissen über das Erdklima und den Einfluss des Menschen gelegt und die Theorie ungeordneter Materialien und zufälliger Prozesse revolutioniert.

Knapp eine Million Euro Preisgeld

Die bedeutendste Auszeichnung für Physiker wird von der Schwedischen Akademie der Wissenschaften verliehen und ist in diesem Jahr mit insgesamt zehn Millionen Kronen (rund 980.000 Euro) dotiert. Im vergangenen Jahr hatten der deutsche Reinhard Genzel und die US-Forscherin Andrea Ghez den Physik-Nobelpreis erhalten. Sie hatten das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße entdeckten. Zudem wurde der Brite Roger Penrose geehrt, der erkannte, dass die Bildung von Schwarzen Löchern eine Vorhersage der Allgemeinen Relativitätstheorie ist.

