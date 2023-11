Photovoltaik-Anlage auf Schwimmbad-Dach in Bramfeld Stand: 29.11.2023 12:32 Uhr Wärme, Sonne und Schwimmbad - diese Dinge gehören seit Mittwoch in Hamburg nicht nur im Sommer zusammen. Denn Bäderland und Hamburg Energie Solar haben die erste Photovoltaik-Anlage auf dem Schwimmbad in Bramfeld in Betrieb genommen.

Mit grünem Strom vom Dach die Schwimmbad-Duschen heizen und das Wasser erwärmen - und dabei noch etwas tun, damit Hamburg möglichst schnell klimaneutral wird. Das freut Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). "Wir krempeln die Ärmel hoch, um möglichst schnell unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden", sagte Kerstan in Bramfeld.

111.000 Kilowatt Solarstrom pro Jahr

Schon seit 2010 bezieht Bäderland an allen Standorten klimaneutralen Strom. Es sei umso schöner, diesen jetzt auch selbst produzieren zu können, sagte Dirk Schumaier, Geschäftsführer von Bäderland. Die 640 Quadratmeter große Solaranlage auf dem Dach des Bramfelder Schwimmbads erzeugen über das Jahr gerechnet rund 111.000 Kilowatt Solarstrom. Das spart pro Jahr etwa 52 Tonnen CO2-Emmissionen.

Bäder in Blankenese und Billstedt folgen

Noch in diesem Winter sollen zwei ähnlich große Anlagen in den Bädern in Blankenese und Billstedt ans Netz gehen. Der produzierte Strom wird überwiegend gleich wieder von Bäderland genutzt. Leider eigneten sich nicht alle Dächer, so Schumaier. Aber dort, wo es möglich sei, wolle man weitere Photovoltaik-Anlagen bauen.

