Stand: 24.01.2023 06:34 Uhr Phoenix-Viertel in Harburg bekommt Quartiersbüro

Früher galt es als Vorzeigequartier in Harburg, doch inzwischen sorgt das Phoenix-Viertel auch für Negativ-Schlagzeilen, etwa wegen Gewalt oder Müll. Der Bezirk will das ändern und das Viertel aufwerten. Zurzeit wird an einem Konzept gearbeitet. Bereits Ende kommender Woche soll ein neues Quartiersbüro eröffnet werden. Zwei Quartiersmanager sollen sich um das Phoenix-Viertel kümmern und mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Geschäftsleuten sowie Vermieterinnen und Vermietern ins Gespräch kommen. Ziel sind neue Ideen, um die Probleme im Quartier zu lösen.

