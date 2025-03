Phoenix-Viertel: Neuer Hilfe-Kompass bündelt Beratungsangebote

Stand: 13.03.2025 09:51 Uhr

Das Phoenix-Viertel in Hamburg-Harburg steht immer wieder wegen Armut, Verbrechen und sozialen Probleme in den Schlagzeilen. Nun will der Bezirk die vielen Beratungsangebote in dem Quartier mit einem Hilfe-Kompass besser zugänglich machen.