Philips streicht Stellen: Sorge um Arbeitsplätze in Hamburg

In der Deutschland-Zentrale von Philips in Hamburg gibt es Sorge um die Arbeitsplätze. Der niederländische Konzern hat am Montag angekündigt, weltweit 6.000 weitere Stellen zu streichen. Im Oktober hatte das Unternehmen bereits das Aus für 4.000 Arbeitsplätze angekündigt. Inwieweit diesmal Hamburg betroffen ist, ist noch unklar. Bei Philips in Hamburg arbeiten rund 2.800 Menschen.

