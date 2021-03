Pflichtverletzung: Gutachten belastet Erzbischof Heße Stand: 18.03.2021 12:30 Uhr Ein heute in Köln vorgestelltes Gutachten belastet auch den Hamburger Erzbischof Stefan Heße. Ihm wird Pflichtverletzung im Umgang mit Missbrauchsfällen vorgeworfen - gemessen am staatlichen und kirchlichen Recht sowie am kirchlichen Selbstverständnis.

Nach der Vorstellung des Missbrauchsgutachtens für das Erzbistum Köln hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki den Weihbischof Dominikus Schwaderlapp und Offizial Günter Assenmacher von ihren Aufgaben entbunden. Heße wird in dem Gutachten wie auch der frühere Kölner Generalvikar Norbert Feldhoff darin belastet.

Heße, der auch für Mecklenburg zuständig ist, steht seit Monaten im Zusammenhang mit dem Kölner Missbrauchsskandal in der Kritik. Vor seiner Berufung zum Hamburger Erzbischof war er Personalchef im Erzbistum Köln. In diese Zeit fällt das Bekanntwerden von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Umstritten ist Heßes Rolle auch bei der Aufklärung: Kritiker werfen ihm Vertuschung vor. Ein Gutachten hatte Licht ins Dunkel der Vorgänge bringen sollen. Seine Veröffentlichung wurde jedoch - auch auf Betreiben Heßes - im vergangenen Sommer abgesagt.

Keine Vorwürfe gegen Woelki

Den amtierenden Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki treffen laut der aktuellen Untersuchung keine Vorwürfe. Ihm war angelastet worden, 2015 den Fall eines befreundeten Pfarrers, der in den 1970er-Jahren ein Kindergartenkind missbraucht haben soll, nicht an den Vatikan gemeldet zu haben. Nach Ansicht der Gutachter bestand jedoch 2015 keine Meldepflicht. Der Beschuldigte sei damals verhandlungsunfähig gewesen und hätte nicht bestraft werden können. Das Erzbistum Köln hatte zuvor bereits erklärt, der Priester habe wegen einer Demenzerkrankung nicht mehr vernommen werden können.

Kanzlei: Elf Pflichtverletzungen von Heße

In keinem einzigen Fall attestieren die Gutachter den Verantwortlichen Strafvereitelung im strafrechtlichen Sinn. Die Anwaltskanzlei machte insgesamt 75 Pflichtverletzungen von acht lebenden und verstorbenen Verantwortlichen von 1975 bis 2018 aus. Zum Fall Heße heißt es, er habe elf Pflichtverletzungen begangen. Welche Konsequenzen das Gutachten für Heße hat, ist noch unklar.

Schutz der Kirche stand im Vordergrund

Die Gutachter bescheinigten den Verantwortlichen eine "große Rechtsunkenntnis und eine desaströse Aktenlage". Wenn Vorschriften geheim seien, sei Rechtsunkenntnis die logische Folge. Der Schutz der Institution Kirche habe demnach im Vordergrund gestanden. Bei Verfehlungen von Laien habe es dagegen kein Fehlverhalten gegeben; es habe rasche Kündigungen gegeben. Woelki sagte dazu, er sei beschämt über diese Erkenntnis.

Die Juristen machten dem Erzbistum zahlreiche Verbesserungsvorschläge. So solle unter anderem die Aktenführung professionalisiert und der Zugriff auf Dokumente beschränkt werden, erklärte Gercke. Zudem sollten die Interventionsstelle im Erzbistum und das Kirchengericht voneinander getrennt und auch die Opfernachbetreuung als eigenständige Aufgabe angesehen werden. Die Rechtsexperten schlugen zudem eine neu zu schaffende Stelle vor, die überwachen soll, ob sich beschuldigte Priester an ihre Auflagen halten. Das Gutachten hatte Kardinal Woelki erst im Oktober vergangenen Jahres in Auftrag gegeben.

Ehrenamt lässt Heße - auf Drängen - ruhen

Sein Amt als Geistlicher Assistent des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) hatte Heße vor Monaten ruhen lassen. Mitglieder der katholischen Laien-Organisation hatten ihn zuvor dazu aufgefordert.

Weitere Informationen Hamburger Erzbischof nach Vorwürfen in der Defensive Nach Vorwürfen lässt Stefan Heße sein Amt beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken ruhen. Ein Kommentar von Florian Breitmeier. (20.11.2020) mehr Bischofskonferenz und Missbrauch: Enttäuschung bei Betroffenen Bei ihrer Herbst-Vollversammlung haben die katholischen Bischöfe beschlossen, Betroffenen sexualisierter Gewalt bis zu 50.000 Euro zu zahlen. Ein Gespräch mit Florian Breitmeier von NDR Kultur (24.09.2020). mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.03.2021 | 13:00 Uhr