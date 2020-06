Stand: 24.06.2020 06:33 Uhr - NDR 90,3

Pferdestall abgebrannt: Brandstiftung vermutet

Ein Pferdestall im Hamburger Stadtdteil Lemsahl-Mellingstedt ist in der Nacht zum Mittwoch abgebrannt. Als die Flammen sich durch das Gebäude fraßen, waren keine Tiere darin. Der etwa 400 Quadtratmeter große Pferdestall brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 55 Helferinnen und Helfern an, um das Feuer zu löschen. Ein Landwirt musste die verkohlten Holzbalken mit einem Radlader beiseite schaufeln, sodass die Feuerwehrleute auch an die letzten Glutnester kam.

Lemsahl-Mellingstedt: Pferdestall abgebrannt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 24.06.2020 06:00 Uhr Autor/in: Kai Salander Im Hamburger Stadtteil Lemsahl-Mellingstedt ist ein Pferdestall abgebrannt. Die Brandermittler gehen davon aus, dass das Feuer gelegt worden ist. Kai Salander berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

In der Nähe des Brandorts nahmen Polizisten den mutmaßlichen Brandstifter fest. Der 32-Jährige war offensichtlich auf der Flucht und lief in Richtung eines Waldstücks. Die Ermittler prüfen nun, ob der mutmaßliche Täter weitere Feuer gelegt hat. Auf dem Nachbargrundstück des Golf & Country Clubs Treudelberg waren in den vergangenen Wochen mehrere Schutzhütten abgebrannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Spurensicherer besichtigten die Brandruine und stellten Beweismittel sicher.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.06.2020 | 06:00 Uhr