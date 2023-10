Stand: 16.10.2023 16:12 Uhr Pferde misshandelt: Bewährungsstrafe für 43-Jährige

Das Amtsgericht Hamburg hat am Montag eine 43-Jährige zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt, weil sie mehrere Pferde misshandelt haben soll. Die Frau hatte laut Anklage vier Pferde in Niendorf mit Salzsäure beschmiert und so verletzt. Ein Pferd musste eingeschläfert werden. Da die Frau zum nicht erschien, erließ das Gericht einen Strafbefehl mit Bewährungsstrafe.

