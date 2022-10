Stand: 27.10.2022 20:08 Uhr Pfefferspray versprüht: Feuerwehreinsatz in Mönckebergstraße

Die Hamburger Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Einsatz in die Mönckebergstraße gerufen worden. In einem der Fußgängertunnel der U-Bahn-Haltestelle hatte jemand offenbar mit Pfefferspray gesprüht. Mehrere Menschen erlitten Atemwegsreizungen und mussten von Sanitäterinnen und Sanitätern behandelt werden. Schwer verletzt wurde niemand.

