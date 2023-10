Stand: 18.10.2023 06:15 Uhr Pfefferspray in der Europa Passage versprüht

Am Donnerstag hat es in der Europa-Passage am Jungfernstieg einen Großeinsatz von Rettungsdienst und Polizei gegeben. Dort hatte ein Unbekannter offenbar Pfefferspray versprüht. Das Reizgas verteilte sich über die Lüftungsanlage und zog auch in ein Restaurant und ein Café. Zehn Menschen erlitten Atemwegs-Reizungen - ins Krankenhaus musste niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.10.2023 | 06:00 Uhr