Petition: Hamburgs Beschäftigte fordern Ballungsraumzulage

Die städtischen Angestellten in Hamburg sind sauer: Sie fordern einen Zuschuss, genannt Ballungsraumzulage. In anderen Städten, wie Berlin oder München, wird sie gezahlt. Das wollen die Betroffenen hier auch und haben heute Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) eine Petition übergeben. Sie fordern eine Hamburg-Zulage unter dem Motto: "Wer für Hamburg arbeitet, muss auch in Hamburg leben können!" | Sendedatum NDR 90,3: 20.05.2022 19:00

