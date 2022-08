Stand: 27.08.2022 17:24 Uhr Peta-Aktion: Halbnackte Frau am Mönckebrunnen "verspeist"

Die Tierschutzorganisation Peta hat am Sonnabendmittag mit einer Aktion am Mönckebergbrunnen gegen den Speziesismus protestiert. Speziesismus ist eine Anschauung, der zufolge der Mensch allen anderen Arten überlegen ist, weshalb er sie nach seinen Vorstellungen behandeln darf. Eine nur mit Unterhose bekleidete Peta-Aktivistin legte sich auf einen Tisch und wurde von Aktivisten mit Tierköpfen symbolisch mit Messer und Gabel verspeist. Peta wolle so symbolisieren, dass Tiere wie Menschen Schmerz und Leid empfänden und deshalb nicht auf den Teller gehörten. | Sendedatum NDR 90,3: 27.08.2022 17:00

