Stand: 01.09.2022 12:19 Uhr Personalnot bei Hamburger Amtsgerichten

In Hamburger Amtsgerichten herrscht akute Personalnot. Das beklagt Amtsgerichtspräsident Hans-Dietrich Rzadtki in einem Schreiben, das NDR 90,3 vorliegt. Deshalb schränken die Geschäftsstellen der Gerichte ihre Öffnungszeiten ein und Akten würden länger liegen bleiben. Anwaltskammer-Präsident Christian Lemke berichtet, dass sich die Beschwerden darüber in letzter Zeit gehäuft hätten. | Sendedatum NDR 90,3: 01.09.2022 12:00

