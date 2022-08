Stand: 24.08.2022 13:35 Uhr Personalmangel: Wildgehege Klövensteen bleibt zwei Tage zu

Der allgemeine Personalmangel macht jetzt auch dem Hamburger Wildgehege Klövensteen zu schaffen: Der Wildpark in Altona muss am Donnerstag und Freitag schließen, weil nicht genügend Mitarbeitende für den Betrieb da sind. Am Wochenende soll das Gehege Klövensteen aber wieder öffen, teilte das Bezirksamt Altona mit. | Sendedatum NDR 90,3: 24.08.2022 14:00

