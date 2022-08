Stand: 17.08.2022 14:16 Uhr Person im Wasser: Polizei und Feuerwehr suchen nahe der Elbphilharmonie

Nahe der Hamburger Elbphilharmonie haben Polizei und Feuerwehr mit Booten und Tauchern nach einem Menschen im Wasser gesucht - zunächst am Dienstagabend, dann am Mittwochvormittag. Mehrere Zeugen hatten zunächst am Dienstag einen Mann im Binnenhafen treiben sehen. Am Mittwoch meldete erneut ein Zeuge eine Person in der Elbe. | Sendedatum NDR 90,3: 17.08.2022 14:00

