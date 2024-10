Stand: 15.10.2024 06:23 Uhr Paulsenplatz: Gasleitung beschädigt - Feuerwehr räumt Mehrfamilienhaus

Schreck für die Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Paulsenplatz in Altona. Dort ist am Montagabend bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Die Feuerwehr evakuierte deshalb alle elf Wohnungen. Techniker konnten die Leitung aber schnell wieder abdichten. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.10.2024 | 06:00 Uhr