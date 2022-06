Stand: 24.06.2022 14:23 Uhr Partys und Müll im Jenischpark: Runder Tisch abgelehnt

Nächtliche Partys im Jenischpark waren am Donnerstagabend Thema in der Bezirksversammlung Altona. Den von SPD und FDP geforderten Runden Tisch dazu wird es aber erstmal nicht geben. Dafür haben nicht genügend Bezirksabgeordnete gestimmt. Zuletzt gab es immer wieder Beschwerden über Lärm und Müll durch die Park-Partys. Eine Lösung dafür ist erstmal nicht in Sicht. | Sendedatum NDR 90.3: 24.06.2022 13:00

