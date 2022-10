Partielle Sonnenfinsternis: Bei Wolkenlücke in Hamburg zu sehen Stand: 25.10.2022 06:18 Uhr Auch am Himmel über Hamburg wird heute ab dem späten Vormittag eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein - wenn das Wetter mitspielt und Wolkenlücken die Sicht freigeben.

Bei dem rund zwei Stunden dauernden Himmelsphänomen schiebt sich der Mond über Hamburg bis zu 30 Prozent vor die Sonne. Die Sonnenfinsternis sieht dann so aus, als würde der Sonne oben ein Stück fehlen. Die letzte partielle Sonnenfinsternis fand am 10. Juni 2021 statt. Die nächste kommt erst am 29. März 2025. Eine Sonnenfinsternis entsteht immer dann, wenn bei Neumond der Mond zwischen Erde und Sonne steht und sein Schatten Teile der Sonne oder die komplette Sonne verdeckt.

Planetarium zeigt Sonnenfinsternis im Livestream

Das Planetarium Hamburg bietet von 11.30 bis 12.15 Uhr einen kommentierten Livestream der partiellen Sonnenfinsternis an. Er ist auf dieser Seite zu sehen.

Beobachten nur mit spezieller Brille - sonst drohen Augenschäden

Laut Vereinigung der Sternenfreunde beginnt die Sonnenfinsternis in der Hansestadt gegen 11.07 Uhr, erreicht ihr Maximum um 12.09 Uhr und endet um 13.12 Uhr. Wer die Sonnenfinsternis live am Himmel verfolgen möchte, braucht dafür eine Sonnenfinsternisbrille. Sie ist für wenige Euro erhältlich und sollte vom TÜV zertifiziert sein. Ohne einen solchen Schutz drohen beim Blick in die Sonne Augenschäden.

Planetarium gibt kostenlose Schutzbrillen heraus

Das Planetarium macht interessierten Himmelsguckern und -guckerinnen ein kostenloses Angebot: Rund 1.000 Menschen können sich am Dienstagmorgen ab 10 Uhr eine Gratis-Schutzbrille im Foyer des Sternentheaters abholen.

