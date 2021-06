Parteitag: Hamburgs CDU berät über Nein zum Gendern Stand: 15.06.2021 08:00 Uhr Heute trifft sich die CDU Hamburg zum virtuellen Landesparteitag. Zur Abstimmung stehen mehrere Anträge - unter anderem zur Ablehnung von Gendersprache in staatlichen Institutionen.

Die Richtung für einen der inhaltlichen Anträge auf dem CDU-Landesparteitag gibt der Vorsitzende Christoph Ploß seit Wochen vor: Es geht ums "Gendern" in staatlichen Institutionen. Ploß ist dagegen, mit Sternchen, Leerzeichen oder anderen Zeichensetzungen eine neue Zwangsschreibweise einzuführen. Eine künstliche Gendersprache habe nichts mit der gewachsenen Sprachentwicklung zu tun und spalte die Gesellschaft statt Gleichberechtigung zu fördern, heißt es in dem Antrag. Außerdem werde sie einer verständlichen Sprache nicht gerecht - und die werde immer wieder von der Politik gewünscht.

Weitere Themen: Bildung und Unterstützung für Wohneigentum

Ein weiterer Antrag dreht sich um Chancengleichheit in der Bildung. Die CDU will die Übergänge zwischen Kita, Grundschule und weiterführender Schule verbessern sowie mehr Betreuungsangebote für Eltern schaffen. Ein weiteres Thema: Hamburg soll Darlehen für Menschen zur Verfügung stellen, die erstmals ein Haus oder eine Wohnung als Privateigentum kaufen wollen. Die Käuferinnen und Käufer sollen außerdem von der Grunderwerbsteuer befreit werden.

Werden Lebensmittelspenden erleichtert?

Und es wird beim Parteitag um Lebensmittelverschwendung gehen. Die CDU soll sich in der Bürgerschaft und auf Bundesebene dafür stark machen, dass der Handel Lebensmittel zum Beispiel an die Tafeln abgeben muss, wenn er diese nicht mehr verkaufen kann. Rechtliche Hürden wie die Besteuerung von Lebensmittelspenden sollen abgebaut werden, so der Antrag der CDU Eimsbüttel/Hoheluft-West.

