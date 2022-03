Parteitag: Hamburger Linke kritisiert Bundeswehr-Paket

Stand: 25.03.2022 21:00 Uhr

Die Hamburger Linke ist am Freitag zu einem zweitägigen Parteitag im Bürgerhaus Wilhelmsburg zusammengekommen. Schwerpunkt am ersten Tag war der Umgang mit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, dazu war auch der Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler angereist.