Parteitag: Hamburger CDU kritisiert Scholz Stand: 09.02.2022 07:01 Uhr Der Landeschef der Hamburger CDU, Christoph Ploß, hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Ampel-Koalition heftig kritisiert.

Auf einem digitalen Landesparteitag warf er am Dienstagabend der Regierung vor, sie gefährde die Sicherheit in Deutschland und Europa. Scholz zeige zu wenig Führung in der aktuellen Corona-Pandemie und in der Ukraine-Russland-Krise, sagte Ploß. Da setzten andere die Akzente.

"Deutschland in Europa und NATO isoliert"

Auch habe der Bundeskanzler beim Besuch von US-Prädident Joe Biden die Gaspipeline Nord Stream 2 mit keinem Wort erwähnt. "Olaf Scholz hat es geschafft, innerhalb von wenigen Wochen Deutschland innerhalb Europas und innerhalb der Nato komplett zu isolieren", sagte Ploß.

Ploß sieht drohende Verzögerungen bei Projekten in Hamburg

Mit Blick auf Hamburg kritisierte der CDU-Landeschef, dass die Bundesregierung wichtige Infrastrukturprojekte wie die Köhlbrandquerung und die A26 erneut überprüfen wolle. Eine Verzögerung würde der Hamburger Wirtschaft schwer schaden.

Mit dem neuen Bundesvorsitzenden Friedrich Merz gehe es wieder aufwärts für die CDU, sagte Ploß. Das zeigten aktuelle Umfragen. Menschen honorierten eine klare Sprache, klare Aussagen und einen klaren politischen Kompass.

