Parnass-Platz in Eimsbüttel wird heute eingeweiht Stand: 28.10.2023 07:40 Uhr In Eimsbüttel wird ein neuer Platz eingeweiht. Der umgestaltete Platz soll das Miteinander der Anwohnerinnen und Anwohner erleichtern. Sein Name ist Opfern des Nationalsozialismus gewidmet.

Parnass-Platz wird der neue, autofreie Platz in Eimsbüttel auf der Ecke Methfesselstraße und Lappenbergsallee ab heute heißen. Das teilte das Bezirksamt Eimsbüttel mit. Der Name soll an das 1942 deportierte und ermordete jüdische Ehepaar Hertha und Simon Parnass erinnern. Das Ehepaar hatte unweit des Platzes in der Methfesselstraße 13 gewohnt. Hertha und Simon Parnass waren die Eltern der bekannten Hamburger Schauspielerin und Publizistin Peggy Parnass. Die 96-Jährige wird heute bei der Enthüllung des Platzschildes dabei sein.

Keine Autos, dafür Sitzgelegenheiten und Fahrradständer

Autos sollen auf dem neuen Platz keinen Platz mehr haben. Dafür kamen Fahrradständer, eine Sitzgelegenheit sowie einige Pflanzen hinzu. Bei der konkreten Gestaltung des Platzes werden die Anwohnerinnen und Anwohner Anfang nächsten Jahres beteiligt. Das Projekt ist Teil des Konzepts "Superbüttel". Darin heißt es "weniger Autos und dafür mehr Raum für zwischenmenschliche Begegnungen in Eimsbüttel".

