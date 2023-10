Stand: 28.10.2023 06:41 Uhr "Parnass-Platz" in Eimsbüttel: Einweihung am Sonnabend

In Hamburg-Eimsbüttel wird am Sonnabend ein neuer Platz eingeweiht. Der "Parnass-Platz" ist den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet. Er soll an das Ehepaar Hertha und Simon Parnass erinnern, das 1942 deportiert und ermordet worden ist. Deren Tochter, die Hamburger Publizistin Peggy Parnass, wird bei der Enthüllung des Schildes anwesend sein.

