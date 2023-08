Stand: 05.08.2023 09:40 Uhr Parkeinnahmen: Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf liegen vorne

Mit parkenden Autos verdienen Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf am meisten Geld. Das hat laut "Welt am Sonntag" eine Umfrage in allen Landeshauptstädten der 16 Bundesländer ergeben. Diese Städte haben demnach im vergangenen Jahr rund 40 Euro pro Einwohner eingenommen - mit Parkgebühren, Anwohnerparkausweisen und Bußgeldern. Insgesamt waren das in Hamburg rund 75 Millionen Euro.

