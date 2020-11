"Parkbank"-Prozess: Proteste vor dem Urteil Stand: 05.11.2020 07:17 Uhr Im Hamburger Prozess gegen die "Drei von der Parkbank" wird heute das Urteil erwartet. Die Angeklagten sollen Brandanschläge auf vier Ziele in Hamburg geplant haben.

Unter den Zielen sei auch das Wohnhaus von Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) gewesen. Für den 32-jährigen Angeklagten hat die Generalstaatsanwaltschaft dreieinhalb Jahre Haft beantragt, für den 28-jährigen Mitangeklagten und die 29 Jahre alte Frau eine Haftstrafe von jeweils drei Jahren. Die Verteidiger haben Freispruch gefordert. Nach ihrer Ansicht waren die Observationen, die zur Festnahme ihrer Mandanten geführt haben, rechtswidrig, die gewonnenen Erkenntnisse seien daher nicht verwertbar.

Rund 400 Menschen demonstrieren am Vorabend

Mit einer Demonstration in der Nähe des Landgerichts bekundeten rund 400 Demonstrierende am Mittwochabend ihre Unterstützung für die drei Angeklagten. Nach Angaben der Polizei verlief die Kundgebung friedlich. Zu der Versammlung hatte unter anderem die Rote Hilfe aufgerufen. Die Teilnehmenden trugen Transparente mit den Parolen "Festung Europa einreißen - Freiheit für die drei von der Parkbank", "Klassenkampf - jetzt erst richtig" und "Feuer und Flamme der Repression". Auch für heute werden Kundgebungen erwartet.

Videos 1 Min "Die Drei von der Parkbank": Plädoyers der Verteidigung Im Prozess um angeblich geplante Brandanschläge zum zweiten Jahrestag des G20-Gipfels in Hamburg hat die Verteidigung Freispruch für alle drei Angeklagten gefordert. 1 Min

"Drei von der Parkbank" im Juli 2019 festgenommen

Die drei Angeklagten waren im Juli 2019 - am zweiten Jahrestag des G20-Gipfels in Hamburg - in einer Grünanlage in Eimsbüttel festgenommen worden. Wegen des Treffpunkts an einer Parkbank wird das Trio in den Medien und der linken Szene als die "Drei von der Parkbank" und "Parkbankcrew" bezeichnet. Sie sollen der Anklage zufolge vom 7. auf den 8. Juli 2019 gegen Mitternacht möglichst zeitgleiche Brandanschläge an vier verschiedenen Orte im Hamburger Stadtgebiet geplant haben. Das Trio habe die Tat zunächst geplant und sich schließlich um 23.55 Uhr an einer Parkbank in der Grünanlage Meißnerstraße getroffen, um die Brandsätze untereinander aufzuteilen, so der Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft.

Bevor sie jedoch die mutmaßlich verabredeten Brandanschläge begehen konnten, wurden sie um 0.24 Uhr in dem Park in Eimsbüttel festgenommen. Die zivilen Polizisten und Polizistinnen hätten bei den Dreien schließlich vier mit Benzin gefüllte Halbliter-Plastikflaschen und Feuerzeuge gefunden. Auch Handschuhe und schwarze Wechselkleidung hatten die Verdächtigen laut Anklage dabei.

Weitere Informationen "Parkbank"-Prozess: Verteidigung fordert Freispruch Im Prozess gegen die "Drei von der Parkbank" haben die Verteidiger Freisprüche für die Angeklagten verlangt. (03.11.2020) mehr "Parkbank"-Prozess: Staatsanwalt fordert Gefängnisstrafen Im Prozess um die "Drei von der Parkbank" hat der Oberstaatsanwalt Gefängnisstrafen von drei bis dreieinhalb Jahren gefordert. (20.10.2020) mehr "Parkbank"-Prozess: Start mit Hindernissen Sie werden "Die Drei von der Parkbank" genannt: Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat in Hamburg ein Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten begonnen - mit einiger Verzögerung. (07.01.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.11.2020 | 11:00 Uhr