Paritätischer Wohlfahrtsverband feiert 100-jähriges Bestehen Stand: 05.04.2024 17:39 Uhr Was haben in Hamburg Selbsthilfegruppen, Sportclubs, Jugendvereine und Pflege-Einrichtungen gemeinsam? Sie gehören alle zum Paritätischen Wohlfahrtsverband Hamburg. Den gibt es jetzt schon 100 Jahre und das ist heute im Rathaus gefeiert worden.

Mehr als 400 Organisationen sind unter dem Dach des Paritätischen in der Stadt versammelt. Von der Alzheimer-Gesellschaft bis zur Zukunftswerkstatt. Kleine Vereine und große Verbände. Der Paritätische ist dabei unpolitisch und konfessionslos – aber nicht ohne Haltung, betont Geschäftsführerin Kristin Alheit.

Hohes Armutsrisiko in Hamburg

Immer wieder prangert der Paritätische Missstände an. Gerade erst hat der Armutsbericht des Verbandes gezeigt, dass in Hamburg nicht alles rund läuft. Anders als im Bundestrend ist das Armutsrisiko in Hamburg deutlich gestiegen und hat mit 19,5 Prozent einen neuen Höchststand erreicht.

Paritätischer setzt sich für Verbesserung ein

Besonders betroffen sind Alleinerziehende, Familien mit vielen Kindern, Jugendliche und Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. "Da müssen wir jetzt ganz genau hinschauen, woran das liegt und wie die Situation gebessert werden kann", sagt Kristin Alheit und meint mit dem "wir" auch den Bürgermeister und die Sozialsenatorin, die zum Gratulieren gekommen sind.

Weitere Informationen Linke: Mehr armutsgefährdete Menschen in Hamburg In Hamburg gibt es vermehrt arme Menschen. Das geht aus Zahlen des Mikrozensus hervor, die die Linksfraktion ausgewertet hat. (18.08.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.04.2024 | 16:00 Uhr