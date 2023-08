Stand: 24.08.2023 15:32 Uhr "Parents for Future" protestieren vor Shell-Zentrale

Als Putztrupp verkleidet hat die Protestgruppe "Parents For Future" am Donnerstag in Ohlsdorf gegen den Öl- und Erdgas-Konzern Shell demonstriert. Die etwa 25 Teilnehmenden zogen vor die Firmenzentrale. Ihr Vorwurf: Shell betreibe Greenwashing.

