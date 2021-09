Papst nimmt Rücktritt von Hamburgs Erzbischof Heße nicht an Stand: 15.09.2021 12:47 Uhr Papst Franziskus hat den angebotenen Amtsverzicht des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße wegen Verfehlungen während seiner Zeit im Erzbistum Köln abgelehnt. Er bitte Heße vielmehr, "im Geist der Versöhnung" seinen Dienst in Hamburg fortzuführen, heißt es in einer Mitteilung des Vatikans.

Die Erklärung der vatikanischen Botschaft in Berlin wurde am Mittwoch von der Deutschen Bischofskonferenz verbreitetet. Heße erklärte in einem Brief an die Gläubigen im Erzbistum Hamburg, die ihm gewährte Auszeit sei beendet und er übernehme "nach dem Willen des Papsts ausdrücklich wieder Verantwortung". Dabei sei er sich "durchaus bewusst, dass es nicht unbedingt leicht sein wird, meinen Dienst wieder aufzunehmen", fügte der 55-Jährige hinzu.

Hintergrund: Aufarbeitung von Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln

Hintergrund des Vorgangs sind Ereignisse im Erzbistum Köln, in dem Heße vor seiner Hamburger Zeit unter anderem als Generalvikar tätig war und Personalverantwortung trug. Ein vom Kölner Bistum in Auftrag gegebenes und im März veröffentlichtes juristisches Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass Heße und andere führende Vertreter des Kölner Bistums bei der Aufarbeitung älterer Missbrauchsfälle Pflichten verletzt hatten.

Papst: Verfehlungen nicht mit Absicht

Heße bot daraufhin dem Papst seinen Rücktritt an. Dem Schreiben der vatikanischen Botschaft zufolge stellte der Papst nach eingehender Prüfung zwar Mängel in der Organisation und Arbeitsweise des Generalvikariats sowie persönliche Verfahrensfehler Heßes fest. "Die Untersuchung hat jedoch nicht gezeigt, dass diese mit der Absicht begangen wurden, Fälle sexuellen Missbrauchs zu vertuschen." Das Grundproblem habe im größeren Kontext der Verwaltung der Erzdiözese, im Mangel an Aufmerksamkeit und Sensibilität den Missbrauchsopfern gegenüber bestanden.

Heße seit 2015 Erzbischof in Hamburg

Heße war im März 2015 als Erzbischof nach Hamburg gewechselt. Zum Erzbistum gehören neben Hamburg auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg. In den vergangenen Monaten hatte Generalvikar Ansgar Thiem die organisatorische Leitung der Hamburger Erzdiözese übernommen.

