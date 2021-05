Panne beim schriftlichen Abitur in Hamburg Stand: 04.05.2021 13:19 Uhr Panne beim Hamburger Abitur: Wegen zweier fehlerhafter Aufgaben hat am Montag ein Teil der Hamburger Schüler und Schülerinnen die Prüfung abbrechen müssen.

Bei den schriftlichen Aufgaben für Biologie war auch eine fehlerhafte Grafik von Knochen ausgeteilt worden. Die Aufgabe dazu sei so nicht zu lösen gewesen, berichten Schülerinnen, Schüler und Eltern NDR 90,3.

Ein Teil der Prüflinge brach ab

Den Prüflingen wurde danach freigestellt, ob sie abbrechen und einen zweiten Termin für die Prüfung wollen oder ob sie weiterschreiben möchten. Ein Teil der Prüflinge brach ab - wohl auch aus Verunsicherung.

Die Schulbehörde bedauert den Vorfall in einer ersten Stellungnahme und spricht selbst von gravierenden Fehlern. Es werde jetzt geprüft, wie es dazu kommen konnte. Und es werde mit Hochdruck an einer Regelung gearbeitet, den Nachteil für die Schülerinnen und Schüler so gering wie möglich zu halten. Die Schulen sollen die Prüflinge dann informieren.

