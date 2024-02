Stand: 13.02.2024 20:00 Uhr Paket löst Polizeieinsatz am Hauptbahnhof aus

Ein Paket mit einer Lichterkette hat am Montagabend einen Großeinsatz im Hamburger Hauptbahnhof ausgelöst. Der Absender hatte das Paket in Berlin in einen ICE gestellt, damit es in Hamburg jemand aus dem Zug holt. Ein Fahrgast schlug Alarm und der Waggon wurde in Hamburg evakuiert. Der Name des Empfängers stand auf dem Paket. Er musste der Polizei viele Fragen beantworten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 13.02.2024 | 20:00 Uhr