Pahl-Weber wird Hamburgs neue Innenstadtkoordinatorin Stand: 15.06.2022 15:20 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Mittwoch die Stadtplanerin Elke Pahl-Weber als neue Innenstadtkoordinatorin vorgestellt. Die aus der Hansestadt stammende Professorin soll Ansprechpartnerin für Verbände und Interessengruppen bei der Entwicklung der Innenstadt sein.

Pahl-Weber sei an den Technischen Universitäten Hamburg und Berlin tätig gewesen, habe freiberuflich gearbeitet und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung geleitet, sagte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD). Die 69-Jährige werde eine Geschäftsstelle mit zwei Mitarbeitenden bekommen.

Pahl-Weber: Wohnen in der Innenstadt großes Thema

Die neue Innenstadtkoordinatorin kündigte an, dass ein großes Thema für den Runden Tisch Innenstadt, der am Mittwoch erstmals zusammenkam, das Wohnen in der Innenstadt sein werde. Grundsätzlich sei zu überlegen, in welchem Umfang der Einzelhandel noch prägend sein werde und welche anderen, auch kulturellen Nutzungen eine Rolle spielten. "Und da ist Hamburg in der Innenstadt ganz hervorragend aufgestellt", sagte Pahl-Weber.

Tschentscher: "Innenstadt ist die Visitenkarte Hamburgs"

"Unsere Innenstadt ist die Visitenkarte Hamburgs", sagte Tschentscher. "Ihre Attraktivität als zentraler Ort des gesellschaftlichen Lebens und des Einzelhandels soll auch in Zukunft erhalten bleiben." Als Orte der Umgestaltung nannte der Bürgermeister unter anderem den Jungfernstieg, die Mönckebergstraße, das Rathausquartier und den Hopfenmarkt. In anderen Städten Deutschlands sei die Belebung der Innenstädte nach der Corona-Pandemie ebenfalls ein Thema. Eine Verödung sei in Hamburg aber nicht festzustellen, sagte Tschentscher. Dennoch werde die Stadt die Bundesmittel von 4,85 Millionen Euro für die Innenstadtentwicklung um 1,6 Millionen ergänzen.

CDU: Kompetenzen der neuen Koordinatorin unklar

Die CDU-Fraktion begrüßte die Ernennung von Pahl-Weber. "Unklar bleibt leider, mit welchen Kompetenzen ihre Stelle ausgestattet sein wird", erklärte die stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion, Anke Frieling.

