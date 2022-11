Stand: 06.11.2022 12:49 Uhr Ottensen: Test von mobilen Stellflächen für Fahrräder

In Hamburg-Ottensen werden jetzt erstmals neue, mobile Stellflächen für Fahrräder ausprobiert. Darauf sind jeweils sechs bunte Stahlbügel angebracht, an denen man sein Fahrrad anschließen kann. Die neuen Abstellflächen für Fahrräder sollen an verschiedenen Orten im Viertel getestet werden. Dort, wo sie besonders gut angenommen werden, könnten sie auch dauerhaft bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.11.2022 | 13:00 Uhr