Stand: 20.01.2024 17:13 Uhr Ottensen: Feuerwehr rettet zwei Menschen aus brennender Wohnung

Bei einem Wohnungsbrand am Alma-Wartenberg-Platz in Ottensen sind am Sonnabend zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus. In der Wohnung brannte laut Feuerwehr ein Sofa. In dem Mehrfamilienhaus sind insgesamt 19 Bewohner gemeldet.

