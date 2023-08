Stand: 19.08.2023 11:46 Uhr Ottensen: Auto rast in Kiosk

In Ottensen ist in der Nacht zum Sonnabend ein Auto in die Schaufensterscheibe eines Kiosks gerast. Der Unfallfahrer flüchtete, eine Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Kurz darauf erschien der Halter des Autos. Offenbar war ihm der Wagen kurz zuvor gestohlen worden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

