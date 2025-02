Stand: 08.02.2025 20:02 Uhr Ottensen: 250 Menschen bei Demo nach rassistischem Vorfall

Auf der Ottenser Hauptstraße haben am Freitagabend nach Polizeiangaben etwa 250 Menschen eine Kundgebung abgehalten. Sie versammelten sich unter dem Motto "Altona hält zusammen". Anlass der sogenannten Eilversammlung war ein rassistischer Vorfall, der sich in der Nacht zu Freitag in Ottensen ereignet haben soll. An der Ottenser Hauptstraße sollen mehrere Personen unter anderem "Ausländer raus" skandiert haben.

