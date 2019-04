Stand: 22.04.2019 06:16 Uhr

Ostermarsch: Demo für Abrüstung in Hamburg

Heute gibt es auch in Hamburg wieder einen traditionellen Ostermarsch. Für den Mittag haben Verbände, Initiativen, Parteien und Gewerkschaften zur Friedensdemonstration aufgerufen. "Abrüsten statt aufrüsten - Atomwaffen abschaffen - Entspannungspolitik jetzt" lautet das Motto in diesem Jahr.

Ostermarsch in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 22.04.2019 07:00 Uhr Autor/in: Volker Frerichs Heute gibt es auch in Hamburg wieder einen traditionellen Ostermarsch. NDR 903 Reporter Volker Frerichs berichtet über die Demonstration in der innenstadt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zahlreiche Initiativen machen mit

Veranstalter ist das Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung. Es setzt sich dafür ein, die Mittel für die Rüstung besser für Bildung und Soziales, Klimaschutz und Energiewende auszugeben. Unterstützt wird der Aufruf zur Demonstration von Mitgliedern der Linken, des DGB und der Einzelgewerkschaften ver.di und GEW, verschiedenen Friedensinitiativen, und Verbänden sowie Einzelpersonen.

Demo durch die Innenstadt

Los geht es mit einer Osterandacht um 11.30 Uhr in der Dreieinigkeitskirche in St. Georg. Dort startet dann auch gegen 12 Uhr der eigentliche Friedensmarsch durch die Innenstadt. Gefordert wird unter anderem die weltweite Verschrottung aller Atomwaffen.

Friedensfest in St. Georg

Die Abschlusskundgebung für den diesjährigen Ostermarsch und das traditionelle Friedensfest finden dann ab 13.30 Uhr auf dem Carl-von-Ossietzky-Platz an der Langen Reihe in St. Georg statt. Im vergangenen Jahr hatten sich rund 2.000 Menschen am Hamburger Ostermarsch beteiligt.

Weitere Informationen "Angst vor Krieg ist heute schwer vermittelbar" Bei den Ostermärschen geht es seit fast 60 Jahren um den Frieden. NDR.de hat mit einem Pastor gesprochen, der von Anfang an dabei ist: Sönke Wandschneider aus Hamburg. (20.04.2019) mehr Ostermärsche: Bunte Demos für den Frieden Tausende Menschen haben sich bundesweit an Ostermärschen beteiligt. Die größte Friedensdemo im Norden fand in Bremen statt. Auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurde marschiert. (20.04.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.04.2019 | 07:00 Uhr